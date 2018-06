Cincinnati (SID) - Sabine Lisicki und Annika Beck haben beim WTA-Turnier in Cincinnati die zweite Runde erreicht, die nachgerückte Mona Barthel profitierte dagegen nur kurz von der Verletzung der Titelverteidigerin Wiktoria Asarenka. Lisicki (Berlin) setzte sich in Runde eins des mit 2,56 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers gegen Roberta Vinci mit 6:3, 2:6, 6:2 durch und trifft nun auf die an Position 14 gesetzte Sara Errani (beide Italien).

Qualifikantin Beck (Bonn) bezwang die Spanierin Garbine Muguruza 6:3, 2:6, 6:3 und trifft nun auf die an Nummer acht gesetzte Serbin Jelena Jankovic. Die Bad Segebergerin Barthel war kurzfristig für die verletzte Weißrussin Asarenka ins Hauptfeld gerückt, verlor ihr Erstrunden-Spiel gegen die Tschechin Barbora Zahlavova Strycova allerdings 5:7, 0:6.