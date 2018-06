Istanbul (AFP) Ein internationaler Zusammenschluss von Aktivisten will in den kommenden Monaten die Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in das Palästinensergebiet liefern. "Wir wollen die Flotte noch in diesem Jahr auf den Weg schicken", erklärte die Gruppe, denen Hilfsorganisationen aus mindestens zehn Ländern angehören, am Dienstag in Istanbul. Koordiniert wird die Initiative von der türkischen Stiftung für Humanitäre Hilfe (IHH), die bereits vor vier Jahren zusammen mit anderen Organisationen eine Hilfsflotte in das Küstengebiet geschickt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.