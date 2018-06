Tunis (AFP) In Tunesien ist ein unter Terrorverdacht stehender Tourist aus der Schweiz nach knapp einer Woche im Gefängnis wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Wie ein Justizsprecher am Dienstag in Tunis sagte, wurde der Mann am Vortag entlassen, die Untersuchungen gegen ihn wurden eingestellt. Demnach war der Schweizer am 5. August festgenommen worden, weil er beim Fotografieren des Hauses des Innenministers in der Stadt Kasserine den Argwohn der Behörden auf sich gezogen hatte.

