Los Angeles (AFP) Der Hollywoodstar und Komiker Robin Williams ist tot. Er habe sich offenbar das Leben genommen, teilte die Polizei von Marin County in Kalifornien am Montag (Ortszeit) mit. Der 63-Jährige sei am Montagmittag tot in seinem Haus in der Stadt Tiburon aufgefunden worden. Die Ermittler gingen von Selbstmord durch Ersticken aus.

