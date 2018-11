Paris (AFP) Frankreich hat sich gegen eine humanitäre Lieferung aus Russland in die Ostukraine ohne Zustimmung der Regierung in Kiew ausgesprochen. Der französische Staatschef François Hollande machte dies am Dienstag in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin deutlich, wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte. Hollande habe auf die "sehr große Besorgnis" verwiesen, welche die Aussicht auf einen einseitig von Moskau losgeschickten Konvoi auf ukrainisches Gebiet auslöse. Die ukrainische Regierung will den Konvoi nicht ins Land lassen.

