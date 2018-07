Juba (AFP) Vertreter der 15 Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sind gemeinsam in den Südsudan gereist. Die UN-Botschafter landeten am Dienstag in der Hauptstadt Juba, um ein Ende der seit acht Monaten anhaltenden Gewalt herbeizuführen und ein weiteres Ausufern der Hungersnot abzuwenden. Während ihres zweitägigen Aufenthalts wollen die Diplomaten auch mit Südsudans Staatschef Salva Kiir zusammenkommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.