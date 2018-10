Los Angeles (AFP) Der Tod von Hollywoodstar Robin Williams hat weltweit tiefe Bestürzung und Trauer ausgelöst. Neben seinen Angehörigen zeigten sich auch US-Präsident Barack Obama sowie viele Schauspielkollegen am Montag (Ortszeit) fassungslos über den plötzlichen Tod des 63-Jährigen, der nicht nur in komödiantischen Rollen, sondern auch in tiefgründigen Dramen glänzte. Williams litt an Depressionen und soll nach Polizeiangaben Suizid begangen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.