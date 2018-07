Los Angeles (AFP) Die Hollywood-Legende Lauren Bacall ist tot. Das bestätigte die Familie ihres verstorbenen Ehemannes Humphrey Bogart am Dienstag (Ortszeit) im Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter. "In tiefer Trauer, aber mit großer Dankbarkeit für ihr unglaubliches Leben, bestätigen wir den Tod von Lauren Bacall" hieß es. Laut der Nachrichten-Website TMZ starb Bacall im Alter von 89 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

