Stuttgart (AFP) Mitarbeiter des Autobauers Daimler in Deutschland können künftig während der Urlaubszeit eingehende E-Mails automatisch löschen lassen. Die Mitarbeiter "sollen sich im Urlaub erholen und keine geschäftlichen E-Mails lesen", erklärte Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth am Mittwoch in Stuttgart. Und nach dem Urlaub erwarte die Beschäftigten dank der Löschaktion "kein Stau im elektronischen Postfach" mehr. "Das ist eine emotionale Entlastung", beschrieb Porth.

