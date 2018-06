Düsseldorf (AFP) Vor allem Währungseffekte und Veränderungen im Portfolio haben beim größten deutschen Energieversorger Eon die Gewinne deutlich schrumpfen lassen. Das auf die Gesellschafter entfallende Netto-Ergebnis sank im zweiten Quartal von 909 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf nur noch 59 Millionen Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf bekannt gab. Aktivitäten, die das Unternehmen einstellen will, ausgenommen, machte Eon demnach im zweiten Quartal 108 Millionen Euro Gewinn, etwas mehr als ein Zehntel von dem, was fortzuführende Aktivitäten im Vorjahreszeitraum abgeworfen hatten (1,016 Milliarden Euro). Der Umsatz ging im zweiten Quartal um knapp 16 Prozent auf 24,3 Milliarden Euro zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.