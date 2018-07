Hamburg (AFP) Die Mehrheit der Deutschen möchte Hessens früheren Ministerpräsidenten Ronald Koch (CDU) nicht mehr in der Politik sehen. Nur elf Prozent der Befragten fänden es laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage im Auftrag des "Stern" gut, wenn Koch in die Politik zurückkehren würde. 57 Prozent waren dagegen der Ansicht, dass Koch künftig keine Rolle mehr im politischen Betrieb spielen sollte. Unter den Unionsanhängern waren sogar 58 Prozent gegen Kochs Rückkehr.

