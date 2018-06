Berlin (AFP) Gregor Gysi dürfte kaum überrascht gewesen sein von dem Proteststurm, den sein Plädoyer für Waffenlieferungen in den Irak in den eigenen Reihen ausgelöst hat. Quer durch alle Lager der Linkspartei hagelt es unverhohlene Kritik an der Positionierung des Fraktionschefs. Schließlich gehört das Nein zu Auslandseinsätzen und Waffenlieferungen zum Markenkern der Oppositionspartei. Gregor Gysi hat an den friedenspolitischen Grundfesten der Partei gerüttelt, doch dabei will ihm kaum jemand folgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.