Dessau (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat den Ländern finanzielle Unterstützung des Bundes beim Hochwasserschutz in Aussicht gestellt. "Wir werden ganz sicher aus dem Bundeshaushalt Mittel zur Verfügung haben", sagte Hendricks am Mittwoch anlässlich des Besuchs einer Deichbruchstelle des Elbhochwassers vom Sommer 2013 im sachsen-anhaltinischen Breitenhagen. Hendricks forderte in diesem Zusammenhang erneut, durch Deichrückverlegungen und Polder mehr Überflutungsflächen zu schaffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.