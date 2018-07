Berlin (AFP) Im Umweltranking des Verkehrsclubs VCD hat sich der Lexus CT 200h von Toyota den Spitzenplatz zurückerobert. Das Hybridfahrzeug des japanischen Autobauers kam in der am Mittwoch veröffentlichten Rangliste auf Platz eins, vor den Erdgas-Drillingen des VW-Konzerns - Volkswagen eco up!, Seat Mii Ecofuel und Skoda Citigo CNG Green tec. Der Lexus CT 200h hatte bereits im Jahr 2011 die Spitzenposition inne, diese aber in den vergangenen beiden Jahren an die Erdgas-Autos von VW abgegeben.

