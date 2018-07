Kiew (AFP) Das Ringen um den russischen Hilfskonvoi für die notleidende Bevölkerung im umkämpften Osten der Ukraine hält an. Während der Konvoi wegen des Streits in Südrussland in Wartestellung blieb, erklärte die ukrainische Präsidentschaft am Mittwoch, sie sei unter bestimmten Konditionen zur Annahme der Hilfe bereit. Die UNO teilte mit, die Opferzahl in der Ostukraine habe sich binnen zwei Wochen fast verdoppelt.

