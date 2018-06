Berlin (AFP) Die Löhne hätten in den vergangenen zehn Jahren in zahlreichen Branchen in Deutschland stärker nach oben gehen können. Die Entgeltsteigerungen für die Arbeitnehmer seien im Schnitt pro Jahr um 0,3 Prozent hinter dem zurückgeblieben, was angesichts der Wirtschaftsleistung möglich gewesen wäre, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Vor allem in wichtigen Industriezweigen wie im Maschinen- oder Fahrzeugbau wäre demnach mehr drin gewesen.

