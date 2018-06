Karlsruhe (AFP) Bundesanwalt Thomas Beck ist neuer Leiter der Abteilung Terrorismus bei der Bundesanwaltschaft. Generalbundesanwalt Harald Range übertrug dem 58-Jährigen nun offiziell die Leitung der Abteilung, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Beck, der die Abteilungsgeschäfte bereits seit Januar kommissarisch geführt hat, tritt die Nachfolge von Rainer Griesbaum an, der aus Altersgründen ausschied. Range bezeichnete Beck als einen "herausragenden Experten auf dem Gebiet des Staatsschutzstrafrechts",

