Los Angeles (dpa) - Scott Eastwood (28), Sohn von Hollywood-Legende Clint Eastwood, soll in der geplanten Action-Komödie "Roadrunner" die Hauptrolle übernehmen. Wie das Kinoportal "Deadline.com" berichtet, ist als Drehbuchautor Greg Coolidge ("Ride Along") an Bord.

Der Country-Star und Schauspieler Trace Adkins ("The Lincoln Lawyer) soll ebenfalls mitspielen. Eastwood steht derzeit für die Romanverfilmung "The Longest Ride" vor der Kamera. In der Romanze (deutscher Titel: "Kein Ort ohne dich") von Bestsellerautor Nicholas Sparks stellt er einen jungen Cowboy dar.

In Clint Eastwoods Filmen "Gran Torino" und "Invictus" hatte Scott kleine Rollen übernommen. Zuletzt drehte er an der Seite von Brad Pitt und Shia LaBeouf das Kriegsdrama "Fury".