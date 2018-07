Berlin (dpa) - "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga hat den verstorbenen Schauspieler Robin Williams auf ungewöhnliche Weise gewürdigt. Sie stieg am Abend auf ihren Moderatorentisch und erinnerte so an den Hollywood-Star. Eine Anspielung auf eine der bekanntesten Rollen Williams'. In "Der Club der toten Dichter" von 1989 hatte er als Lehrer seine Schüler zu freiem Denken anregen wollen. In einer Szene stand er auf einem Tisch und rezitierte Walt Whitmans Gedicht "O Captain! My Captain!".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.