Lyon (AFP) Im Mont-Blanc-Massiv in den französischen Alpen sind mindestens fünf Bergsteiger einer Seilschaft ums Leben gekommen. Fünf Leichen seien gefunden worden, hieß es am Mittwoch aus französischen Ermittlerkreisen. Insgesamt sechs Bergsteiger wurden seit Dienstagabend am 3900 Meter hohen Aiguille d'Argentière zwischen dem französischen Département Haute-Savoie und der Schweiz vermisst.

