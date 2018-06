München (SID) - Superstar Franck Ribéry von Rekordmeister Bayern München will ab sofort nicht mehr für die französische Fußball-Nationalmannschaft antreten. Das sagte Europas Fußballer des Jahres in einem Interview mit dem Fachmagazin kicker (Donnerstagausgabe). "Ich höre auf. Ich habe für mich festgestellt, dass dieser Moment nun gekommen ist", sagte der 31-Jährige, der seit 2006 81 Länderspiele (16 Tore) für die Equipe bestritten hatte und 2006 Vize-Weltmeister wurde.

Die Gründe sind nach Angaben Ribérys rein persönlicher Natur: "Ich möchte mich mehr meiner Familie widmen, mich ganz auf die Aufgaben beim FC Bayern konzentrieren und auch den vielen tollen jungen Spielern in der Nationalmannschaft den Platz überlassen." Es sei nun Zeit, dass "andere nach vorne rücken". Damit verzichtet der Mittelfeldspieler auch auf eine Teilnahme an der EM 2016 im eigenen Land.

Bedenken über eine große Lücke im Team, das bei der WM in Brasilien im Viertelfinale an Deutschland gescheitert war, hat Ribéry nicht: "Man hat bei der WM gesehen, dass man sich über die Zukunft Frankreichs keine Sorgen machen muss." In Brasilien hatte er wegen anhaltender Rückenbeschwerden im Kader des Weltmeisters von 1998 gefehlt und war auf dem linken Flügel größtenteils von Antoine Griezmann ersetzt worden.