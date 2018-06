Buenos Aires (SID) - Gerardo Martino wird neuer Trainer der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab der nationale Verband AFA am Dienstag bekannt. Der 51 Jahre alte frühere Coach des FC Barcelona folgt damit auf Alejandro Sabella, der nach dem verlorenen WM-Finale gegen Deutschland seinen Rücktritt erklärt hatte. Martino, der am Donnerstag offiziell seinen Dienst antreten soll, wird damit am 3. September bei der Neuauflage des Endspiels in Düsseldorf auf der Bank des zweimaligen Weltmeisters sitzen.