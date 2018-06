Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will den Kampf gegen die Manipulation von Sportwettbewerben vorantreiben. Das Bundeskabinett gab seine Zustimmung für eine Europarats-Konvention zur Bekämpfung von Spielmanipulationen. Das Übereinkommen soll am 18. September in der Schweiz unterzeichnet werden. Die beteiligten Staaten wollen sich damit unter anderem verpflichten, gesetzliche Mindeststandards zur Sanktionierung solcher Manipulationen einzuhalten. Außerdem wollen sie ihre Kooperation im Kampf gegen Betrugsfälle intensivieren.

