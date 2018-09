Leverkusen (SID) - Simon Rolfes bleibt auch in der kommenden Saison Kapitän von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen. Das verkündete Trainer Roger Schmidt am Dienstagabend. Damit geht der 32-Jährige, der in neun Jahren in Leverkusen bisher 264 Bundesliga-Spiele (40 Tore) absolvierte, in seine siebte Saison als Spielführer der Werkself.

Rolfes' Stellvertreter sind die Nationalspieler Lars Bender und Ömer Toprak. In den Mannschaftsrat wurden zudem Gonzalo Castro, Torjäger Stefan Kießling und der bosnische Innenverteidiger Emir Spahic berufen.