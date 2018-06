Montréal (SID) - Die U20-Frauen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben als Gruppenerste das Viertelfinale der WM in Kanada erreicht. Die Juniorinnen von Trainerin Maren Meinert schlugen den Nachwuchs von Brasilien mit 5:1 (0:1). Sara Däbritz vom SC Freiburg mit einem Dreierpack (50., 78. und 90.+1) und Stürmerin Pauline Bremer von Turbine Potsdam (64. und 90.+3) drehten einen Pausenrückstand noch, Bremer verschoss zudem einen Foulelfmeter (45.+1).

"Ich bin sehr erleichtert und stolz, als Tabellenerster die Gruppenphase beendet zu haben. Wir haben sehr interessante Spiele gezeigt, dabei zwölf Tore geschossen, das spricht für uns. Natürlich hatten wir zunächst Mühe nach der Führung von Brasilien ins Spiel zurückzufinden. Aber ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen: Man hat gesehen, dass wir auch in engen Situationen kämpfen können", sagte Trainierin Meinert.

Hinter der deutschen U20 zog die Auswahl der USA durch einen 3:0 (2:0)-Sieg gegen China in die Runde der letzten acht Teams ein. Im Viertelfinale in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.00 Uhr MESZ/Eurosport) treffen die DFB-Juniorinnen nun in Edmonton auf Gastgeber Kanada.