Kiew (SID) - Der Präsident des ukrainischen Fußball-Verbandes FFU hat an die FIFA und UEFA appelliert, den russischen Verband RFU für die Eingliederung dreier Vereine von der Halbinsel Krim zu bestrafen. Der Verband veröffentlichte auf seiner Homepage einen Brief von Anatoli Konkow, nachdem die ukrainischen Vereine Tawrija Simferopol, FC Sewastopol und Schemtschuschina Jalta am Dienstag am russischen Pokalwettbewerb teilgenommen hatten.

Im Brief von Konkow heißt es, der Vorstand des russischen Verbandes habe "illegal und willkürlich die Klubs von der Krim eingegliedert." Weiter kritisierte er, dass der RFU weder den Weltverband FIFA noch die UEFA offiziell über diese Entscheidung informiert habe.

"Ich bitte Sie, all die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sich mit der Situation auseinanderzusetzen, sowie diejenige Partei mit Sanktionen zu bestrafen, die die Vorschriften gebrochen und die Grundlagenprinzipien der höchsten Fußball-Institutionen ignoriert hat", wurde Konkow in dem Brief zitiert: "Die Krim ist Teil des ukrainischen Territoriums und damit auch alle Belange des Fußballs auf der Krim."

Die FIFA reagierte in einer ersten Stellungnahme vorsichtig. Der Weltverband werde "die Angelegenheit auf Grundlage der relevanten Prozesse behandeln". Gleichzeitig verwies der Weltverband an die UEFA als "erste Instanz".

Russlands Verbandspräsident Nikolaj Tolstych sprach von einer "zu erwartenden Reaktion" des Nachbarn. "Wir haben FIFA und UEFA immer wieder über unsere Position informiert. Wir laden unsere Kollegen aus der Ukraine ein, einen konstruktiven Dialog zu diesem Problem zu führen", sagte Tolstych.

Die Halbinsel Krim war im März von Russland annektiert worden. Im vergangenen Monat hatte der RFU den drei Krim-Klubs die Erlaubnis gegeben, der südlichen Zone der dritten russischen Liga beizutreten und hatte sie in den Städten Krasnodar und Rostow neu registriert.