Manchester (SID) - Louis van Gaal hat Wayne Rooney zum neuen Kapitän des englischen Erstligisten Manchester United ernannt. Das gab der Premier-League-Klub am Dienstagabend bekannt. Der 28 Jahre alte englische Nationalspieler tritt damit die Nachfolge des Serben Nemanja Vidic an, der zu Inter Mailand gewechselt war.

"Wayne hat eine großartige Einstellung gegenüber allem, was er macht. Ich war von seiner Professionalität und seiner Einstellung zum Training und zu meiner Philosophie sehr beeindruckt. Er ist eine große Inspiration für die jüngeren Spieler, und ich denke, er wird mit Herz und Seele seine Kapitänsrolle ausfüllen", wird van Gaal in einer Erklärung des Vereins zitiert, die nach dem 2:1-Testspielsieg gegen den FC Valencia in Old Trafford veröffentlicht wurde. Rooneys Stellvertreter ist Mittelfeldspieler Darren Fletcher.