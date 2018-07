Conakry (AFP) Guinea hat die Ebola-Epidemie zum nationalen Gesundheitsnotfall erklärt. Das teilte der Präsident des westafrikanischen Landes, Alpha Condé, am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache mit. Guinea reagiere damit auf die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO, welche die Ebola-Seuche am Freitag zum internationalen Gesundheitsnotfall erklärt hatte.

