Brüssel (AFP) Die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten wollen am Freitag zu einem Sondertreffen zusammenkommen, um über den Konflikt im Irak zu beraten. Das Treffen finde in Brüssel statt, teilte am Mittwoch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Demnach stehen bei der Sitzung auch die Konflikte im Gazastreifen und im Osten der Ukraine auf der Agenda. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr, soll das Treffen mittags beginnen.

