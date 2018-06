Brüssel (AFP) Die Europäische Union bereitet ein Sondertreffen der Außenminister zum Konflikt im Irak vor. Ein Sprecher der Außenbeauftragten Catherine Ashton sagte am Mittwoch in Brüssel, die Diplomatin sei bereit, bereits "in dieser Woche" die EU-Außenminister in Brüssel zu versammeln. Derzeit werde gemeinsam mit den Staaten geprüft, ob ein baldiges Treffen möglich sei.

