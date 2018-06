Nadschaf (AFP) Iraks oberster schiitischer Geistlicher, Groß-Ayatollah Ali al-Sistani, hat in einem Brief an die regierende Dawa-Partei einen Rückzug des umstrittenen Regierungschefs Nuri al-Maliki gefordert. "Ich sehe die Notwendigkeit, die Auswahl eines neuen Ministerpräsidenten zu beschleunigen", schrieb al-Sistani in dem handgeschriebenen, auf Juli datierten Brief, der am Mittwoch von seinem Büro veröffentlicht wurde. Der hochangesehene Kleriker erhöhte mit der Publikation des Schreibens den Druck auf al-Maliki, der sich trotz der Nominierung des Schiiten Haidar al-Abadi weigert, die Macht abzugeben.

