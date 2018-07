Seoul (AFP) Zum ersten Mal hat eine Frau die höchste Auszeichnung für Mathematiker erhalten. Die 36-jährige Maryam Mirzakhani wurde mit der renommierten Fields-Medaille ausgezeichnet, die am Mittwoch in Seoul von der Internationalen Mathemathischen Union verliehen wurde. Mirzakhani stammt aus dem Iran und lehrt an der US-Universität Stanford in Kalifornien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.