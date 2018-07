Paris (dpa) - Frankreich will noch heute Waffen für den Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat auf den Weg in den Irak bringen. Das teilte Präsident François Hollande in Paris mit.

