Gaza (dpa) - Im Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern läuft heute um Mitternacht eine 72-stündige Feuerpause aus. Die Konfliktparteien hatten ihre Kämpfe in der Nacht zum Montag eingestellt. Bis zum Abend war unklar, ob die Feuerpause verlängert wird oder ein neuer Waffengang droht. Bei indirekten Gesprächen zwischen Israel und den Palästinensern in Kairo sollen Konditionen für eine dauerhafte Lösung ausgehandelt werden. Die Verhandlungen sollten bis in die Nacht andauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.