Warschau (dpa) - Nach den Äußerungen des russischen Politikers Wladimir Schirinowski, Polen und die baltischen Staaten würden im Fall eines Krieges zwischen dem Westen und Russland um die Ukraine "vom Erdboden verschwinden", ist der russische Botschafter in Warschau ins Außenministerium einbestellt worden.

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski sagte am Dienstagabend im Fernsehsender Polsat, Polen habe gegen die "skandalösen Worte" Schirinowskis in einem russischen Fernsehsender am Vortag protestiert und angefragt, wie die Haltung der Regierung in Moskau dazu sei. "Schirinowski ist ein Vertreter der Opposition, aber er ist kein Hinterbänkler oder eine Privatperson", sagte Sikorski über den Vizevorsitzenden der russischen Duma und Chef der nationalistischen Liberalen Demokraten.