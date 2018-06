Zürich (SID) - Großbritanniens Laufstar Mo Farah hat bei der Leichtathletik-EM in Zürich Gold über 10.000 m gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Der 31 Jahre alte Doppel-Olympiasieger, der sich im Letzigrund in 28:08,11 Minuten vor seinem Landsmann Andy Vernon (28:08,66) und dem Türken Ali Kaya (28:08,72) durchsetzte, ist der erste männliche Leichtathlet mit fünf Einzelmedaillen bei Europameisterschaften. Der dreimalige Weltmeister Farah geht im Letzigrund auch über 5000 m an den Start (Vorlauf am Freitag).

"Es bedeutet mir wirklich sehr viel, diesen Titel gewonnen zu haben. Ich war wirklich krank vor ein paar Wochen, aber das Training ist zuletzt gut gelaufen. Ich wollte die Menschen nach meinem Startverzicht bei den Commonwealth Games nicht im Stich lassen", sagte Farah: "Jetzt freue ich mich auf die 5.000 m und will da wieder gewinnen."

Farah, der in diesem Jahr nach seinem Marathon-Debüt in London mit vielen Krankheits- und Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, konnte sich einmal mehr auf seine grandiose letzte Runde verlassen und sprintete zu seinem zweiten europäischen 10.000-m-Titel nach 2010. Bei Olympia 2012 und der WM 2013 hatte der Ausnahmeläufer jeweils das Gold-Double aus 5000 und 10.000 m geschafft.

Arne Gabius (Tübingen) hatte auf einen Start verzichtet, der Vize-Europameister von 2012 über 5000 m konzentriert sich auf die halbe Distanz.