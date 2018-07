Zürich (SID) - Der deutsche 400-m-Hürdenmeister Felix Franz (Neckar/Enz) und U20-Europameister Varg Königsmark (Magdeburg) haben bei den Europameisterschaften in Zürich den Einzug in den Endlauf am Freitag (20.52 Uhr/ARD und Eurosport) geschafft.

Der 21 Jahre alte Franz verpasste als Dritter in seinem Halbfinale zwar die direkte Qualifikation, kam mit starken 48,96 Sekunden aber über die Zeitregel weiter. Franz blieb 38 Hundertstel unter seiner bisherigen Bestzeit. Der 22-Jährige Königsmark belegte in seinem Halbfinale ebenfalls in persönlicher Bestzeit von 49,12 Sekunden Platz zwei.

Als letzter Deutscher konnte Harald Schmid bei seinem Titelgewinn 1986 eine EM-Medaille über die Hürdenrunde holen.

Schnellster im Halbfinale war der Este Rasmus Mägi mit nationalem Rekord von 48,54 Sekunden. Europameister Rhys Williams (Großbritannien) kann seinen Titel nach einem positiven Dopingtest in Zürich nicht verteidigen.