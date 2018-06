Zürich (SID) - Der deutsche 400-m-Meister Kamghe Gaba aus München hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich den Endlauf am Freitag (18.50 Uhr/ARD und Eurosport) erreicht. Der 2,02-m-Hüne erkämpfte sich im ersten Halbfinale in 46,01 Sekunden Platz zwei und damit die direkte Final-Teilnahme.

Der 30 Jahre alte Gaba ist der erste Deutsche seit dem Titelgewinn von Ingo Schultz 2002 in München, der in ein EM-Finale über die Stadionrunde einzog.

Schnellster der Halbfinal-Läufe war der Brite Matthew Hudson-Smith in 45,30 Sekunden. Titelverteidiger Pavel Maslak (Tschechien) ist in Zürich nicht am Start.