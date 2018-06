Zürich (SID) - Lucas Jakubczyk ist unter den Augen von Superstar Usain Bolt hauchdünn an einer EM-Medaille über 100 m vorbei gesprintet. Der 29 Jahre alte Berliner kam im Finale von Zürich beim Sieg des Briten James Dasaolu (10,06) in 10,25 Sekunden auf Platz fünf und hatte letztlich drei Hundertstel Rückstand auf den Bronzerang. Diesen sicherte sich Dasaolus Landsmann Harry Aikines-Aryeetey (10,22) hinter dem zweitplatzierten Titelverteidiger Christophe Lemaitre (Frankreich/10,13).

"Ich gehe stolz und zufrieden nach Hause. Wenn ich Sechster oder Siebter gewesen wäre, wäre ich auch zufrieden gewesen", sagte Jakubczyk im ZDF: "Alle Kritiker, die in den letzten Jahren auf den deutschen Sprintern rumgehackt haben, haben jetzt gesehen, dass wir auch außerhalb von Ulm schnell laufen können."

Jakubczyk stand als erster Deutscher seit acht Jahren in einem EM-Endlauf über 100 m. Dies war zuletzt dem Wattenscheider Ronny Ostwald gelungen, der 2006 in Göteborg Achter geworden war. Für den deutschen Vizemeister Jakubczyk war es der größte Erfolg seiner Karriere.

Jamaikas Weltrekordler Bolt hatte zuvor als Ehrengast auf der Bahn des Stadions Letzigrund Hof gehalten und war von den rund 18.000 Zuschauern frenetisch gefeiert worden.

Bolts Show bekam Julian Reus bereits nicht mehr mit. Der deutsche Rekordhalter aus Wattenscheid war nach einer enttäuschenden Vorstellung im Halbfinale gescheitert. Der 26-Jährige kam nicht über Platz vier und 10,35 Sekunden hinaus und war damit drei Zehntel langsamer als bei seiner nationalen Bestmarke (10,05), die er Ende Juli bei der DM in Ulm erzielt hatte. "Das war ein schlechter Lauf. So schnell geht das im Sport, vor zwei Wochen war noch alles gut", sagte Reus im ZDF.

Der 29 Jahre alte Jakubczyk gewann sein Halbfinale bei Gegenwind (1,1 m/s) in 10,23 Sekunden vor dem britischen Routinier Dwain Chambers. "Ich hatte ein Super-Gefühl, das Ziel ist erreicht, jetzt geht es richtig los", sagte der Ex-Weitspringer. Als Fünfter in seinem Halbfinale verpasste Sven Knipphals (Leipzig) in 10,37 Sekunden den Endlauf der besten Acht klar.

Mitfavorit Jimmy Vicaut hatte nur wenige Stunden vor dem Halbfinale seinen Startverzicht und sein Saisonende verkündet. Der europäische Jahresbeste (9,95 Sekunden) leidet seit mehreren Wochen an einer Oberschenkelverletzung.

"Das ist die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich will mich nicht noch schlimmer verletzen", sagte der 22-Jährige, der im Vorlauf in 10,06 Sekunden noch die beste Zeit erzielt hatte.