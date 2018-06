Zürich (SID) - Ex-Europameisterin Verena Sailer (Mannheim) hat bei der Leichtathletik-EM in Zürich das Finale über 100 m am Mittwochabend (20.25 Uhr/ZDF und Eurosport) verpasst. Die 28 Jahre alte Sailer kam in ihrem Halbfinale nicht über Platz fünf in 11,24 Sekunden hinaus und schaffte damit auch nicht den Sprung über die Zeitregel ins Finale.

Tatjana Pinto (Münster) und Rebekka Haase (Erzgebirge) schieden ebenfalls in der Vorschlussrunde aus. Pinto wurde in ihrem Lauf bei Rückenwind (0,6 m/s) in schwachen 11,48 Sekunden Fünfte, Haase kam bei starkem Gegenwind (1,9 m/s) in 11,52 Sekunden ebenfalls auf Platz fünf.

Als Schnellste zog die Niederländerin Dafne Schippers in 11,08 Sekunden in den Endlauf ein, die Französin Myriam Soumaré lief bei schlechteren Windverhältnissen 11,18. Titelverteidigerin Iwet Lalowa (Bulgarien) kam bei Windstille auf 11,15 Sekunden.