München (dpa) - Die Schauspielerin Eva Mendes (40) wollte früher Nonne werden - und dann kam Romy Schneider. "Ich war schon immer ein riesengroßer Fan von Romy Schneider", sagte sie im Interview mit dem Fernsehsender Tele 5.

"Nie werde ich vergessen, wie ich als junges Mädchen zum ersten Mal "Der Swimmingpool" gesehen habe: Die Szene, in der Alain Delon mit einem Zweig den Rücken von Romy Schneider streichelt - das war das Erotischste, was mir je untergekommen war. So etwas wollte ich auch einmal erleben."

Ihr erster Traumberuf Nonne sei da schon passé gewesen. "Keine Ahnung, warum, aber zwischen meinem fünften und zehnten Lebensjahr war das meine feste Absicht", sagte sie dem Sender. Dann aber habe ihre Schwester ihr gesagt, sie könne damit kein Geld verdienen. "Das war das Ende meines ersten Berufswunsches. Meine Liebe zur Schauspielerei ist dann erst viel später entflammt", sagte die 40-Jährige.