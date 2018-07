Hamburg (dpa) - Der extravagante Modeschöpfer Harald Glööckler (49) mag es im Urlaub lieber bodenständig. "Ich fliege beruflich sehr viel - da muss ich mich nicht auch noch in meiner kostbaren Freizeit ins Flugzeug setzen", sagte er der Zeitschrift "InTouch" während seines Urlaubs an der Ostsee.

Er mache an der See nur, worauf er Lust habe. " Wenn ich schlafen will, schlafe ich. Wenn ich lesen will, lese ich. "

Auch der Schminkkoffer des Designers bleibt im Urlaub mitunter zu. "Für den Strand schminke ich mich selbstverständlich nicht. Wenn ich einmal am Pool bin und meine Haare nicht gestylt habe, dann trage ich eine Mütze", sagte Glööckler dem Magazin weiter.