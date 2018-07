Jerusalem (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem UN-Menschenrechtsrat vorgeworfen, durch die Untersuchungskommission zum Gazakonflikt "Terrororganisationen" wie die Hamas zu legitimieren. Das Gremium sehe über "Massaker" hinweg, die in anderen Konfliktgebieten der Region begangen würden, und beschäftige sich stattdessen mit der Rolle der "einzigen Demokratie" im Nahen Osten, erklärte Netanjahu am Mittwoch. Auf diese Weise werde "mörderischen Terrororganisationen" wie der radikalislamischen Hamas und der Gruppe Islamischer Staat (IS), die im Irak und in Syrien auf dem Vormarsch ist, Legitimität erteilt.

