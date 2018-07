Jerusalem (AFP) Kurz vor Ablauf einer dreitägigen Waffenruhe im Gazastreifen haben laut der israelischen Polizei militante Palästinenser in dem Küstengebiet eine Rakete auf Israel abgefeuert. Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend, das Geschoss habe beim Einschlag im Süden Israels weder Schäden noch Opfer verursacht. Ein israelischer Regierungsvertreter hatte kurz zuvor gesagt, Israel sei zur Verlängerung der Waffenruhe bereit, die in der Nacht zu Donnerstag um Mitternacht ausläuft.

