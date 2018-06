Itzehoe (dpa) - Eine Gasleitung war nicht in den digitalen Karten der Stadt Itzehoe eingezeichnet, daher konnte es vor fünf Monaten zu einer verheerenden Explosion kommen.

"Das Kataster wurde in den 1970er Jahren von Papier auf EDV umgestellt, dabei ist die beschädigte Gasleitung nicht eingezeichnet worden", sagte Staatsanwalt Peter Müller-Rakow. Die Gasleitung war am 10. März bei Bauarbeiten an einem Haus in der Stadt in Schleswig-Holstein abgerissen worden. Ein Arbeiter und drei Hausbewohner starben. 15 weitere Menschen wurden verletzt. Die Explosion machte sechs Häuser in der Umgebung unbewohnbar.