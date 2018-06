Kassel (dpa) - Das Bundessozialgericht beschäftigt sich heute mit der Forderung nach einer deutlich höheren Vergütung für niedergelassene Ärzte in Sachsen-Anhalt. Die Krankenkassen haben die nächsthöhere Instanz in Kassel angerufen, nachdem das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt dem eine Absage erteilt hatte. Das Gericht in Halle hatte Ende 2013 einen Schiedsspruch aufgehoben, durch den die niedergelassenen Ärzte wegen der häufigeren Erkrankung der im Schnitt auch älteren Menschen in Sachsen-Anhalt einen größeren Anteil am bundesweiten Budget erhalten hätten.

