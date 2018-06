Dresden (dpa) - Die ostdeutschen Renten sollen nach Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel bis spätestens 2020 an das Westniveau angeglichen werden. "2020 soll die Renteneinheit erreicht sein", sagte sie der "Sächsischen Zeitung". Bis 2017 wolle die Bundesregierung ein Gesetz beschließen, das den Fahrplan zur vollständigen Angleichung der Rentenwerte in Ost und West festschreibe. Aktuell beträgt der Rentenwert in Ostdeutschland 92 Prozent des Westwertes.

