Berlin (SID) - Synchronschwimmerin Kyra Felßner liegt bei der Heim-EM in Berlin auf Finalkurs. Die 22-Jährige aus Bochum belegte zum Auftakt in der Technischen Kür des Solo-Wettbewerbs mit 77,8959 Punkten den elften Platz. In Führung liegt die russische Top-Favoritin Swetlana Romaschina (93,8251).

Am Freitag (10.00 Uhr) erfolgt die Freie Kür, danach qualifizieren sich die besten zwölf Athletinnen für das Finale am Sonntag (10.00 Uhr).