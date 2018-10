Köln (SID) - Borussia Dortmund und Bayern München stehen sich zum dritten Mal in Folge im Duell um den Supercup gegenüber. Vor der Begegnung am Mittwoch steht es 2:1 für den BVB. Ab 18.00 Uhr kämpfen die beiden Erzrivalen in der Dortmunder Arena um den ersten Titel der Saison.

Kugelstoßer David Storl hat bei der Leichtathletik-EM in Zürich für einen goldenen Auftakt gesorgt, am Mittwoch können vor allem Diskus-Riese Robert Harting und Zehnkämpfer Kai Kazmirek für weitere Siege der deutschen Athleten sorgen. Das Diskus-Finale steigt um 20.35 Uhr, die Zehnkämpfer starten um 20.37 Uhr in ihre letzte Disziplin.

Zwölf Jahre nach den bislang letzten Heim-Europameisterschaften in Berlin kämpfen die Schwimmer und Wasserspringer in der deutschen Hauptstadt wieder um EM-Medaillen. Der nationale Verband peilt 14 bis 19 Medaillen an, ein besonderes Augenmerk gilt den international zuletzt enttäuschenden Beckenschwimmern. Am Mittwoch starten ab 10.00 Uhr zunächst die Freiwasserschwimmer mit den 10 km der Frauen und den 5 km der Männer.

Die deutschen Basketballer stehen in der EM-Qualifikation bereits unter Druck. Nach der Niederlage in Polen ist für die Mannschaft von Bundestrainer Emir Mutapcic am Mittwoch ein Sieg bei Außenseiter Österreich Pflicht. Los geht es in Schwechat um 20.20 Uhr.