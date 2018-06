Paris (AFP) Frankreich wird die Kurden im Nordirak in ihrem Kampf gegen die Extremisten der Organisation Islamischer Staat (IS) mit Waffen unterstützen. Präsident François Hollande habe beschlossen, "in den nächsten Stunden" Waffenlieferungen auf den Weg zu bringen, erklärte der Elysée-Palast am Mittwoch in Paris. Frankreich werde "jede nötige Unterstützung" angesichts der "katastophalen Lage" für die Bevölkerung im irakischen Kurdistan leisten.

